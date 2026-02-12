Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Deutschland stellt Eurofighter für Arktis-Einsatz

Die Nato erhöht ihre Militärpräsenz in der Arktis. Deutschland beteiligt sich unter anderem mit Eurofighter-Kampfjets.

12.02.2026
eurofighter
© dpa

Brüssel (dpa) – Deutschland beteiligt sich nach Angaben von Verteidigungsminister Boris Pistorius im ersten Schritt mit vier Kampfjets vom Typ Eurofighter an dem neuen Nato-Militäreinsatz in der Arktis. Zudem werde die Bundeswehr Kapazitäten zur Luftbetankung zur Verfügung stellen, sagte Pistorius am Rande eines EU-Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Was in der Folge zusätzlich passiert, wird nach seinen Worten noch mit den Nato-Partnern abgestimmt.

Die Arktis und der hohe Norden spielten für die Sicherheit Europas und Nordamerikas eine Rolle, sagte Pistorius. Vor allem die sogenannte Giuk-Lücke zwischen Grönland, Island und Großbritannien habe eine zentrale Bedeutung für die Wege in den Nordatlantik und darüber hinaus – auch für russische U-Boote.

Nato-Oberbefehlshaber Alexus G. Grynkewich hatte zuvor den Start eines Einsatzes mit dem Namen „Arctic Sentry“ (etwa: Wächter der Arktis) angekündigt. Ziel sei es, eines der strategisch bedeutendsten und zugleich klimatisch herausforderndsten Gebiete abzusichern, erklärte der US-General. Der Einsatz soll auch zur weiteren Entschärfung des von US-Präsident Donald Trump angezettelten Grönland-Konflikts beitragen.

Pistorius sagte im ZDF, es gehe bei dem Einsatz nicht um eine Antwort auf Trump. „Grönland ist Teil der Arktis, aber dies ist keine Grönland-Mission, sondern es geht darum, in der Arktis Präsenz zu zeigen und das als Nato. Das ist richtig und gut und deswegen beteiligen wir uns daran.“

Ähnliche Inhalte

Eine Person steht auf einem Hügel einer Schneelandschaft und blickt auf einen Raketenstart.
Verteidigung
Münchner Startup testet Hyperschallrakete
Künstlerische Darstellung der Gateway Lunar Space Station
Raumfahrt
Deutschlands neuer Hub für Mondmissionen
Rodel-Olympiasieger Max Langenhan
Sport
Langenhan rast zu Rodel-Gold