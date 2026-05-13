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Deutschland weltweit eines der beliebtesten Länder für Studierende

Deutschland bleibt laut einer Unesco-Studie bei internationalen Studierenden gefragt. Besonders beliebt ist das Land bei europäischen Studienanfängern.

13.05.2026
Eine Gruppe junger Studierender
Deutschland ist weltweit das viertbeliebteste Land für ausländische Studierende. © AdobeStock

Paris (dpa) - Deutschland bleibt einer Unesco-Studie zufolge das viertbeliebteste Land für ausländische Studierende – nach den USA, Großbritannien und Australien. Rund die Hälfte aller internationalen Studierenden ziehe es nach Europa, Nordamerika und Australien, teilte die UN-Kulturorganisation in Paris mit. Unter ihnen wählten zwölf Prozent Deutschland als Studienland. Für Studierende aus Europa, die in einem anderen europäischen Land studierten, sei Deutschland das beliebteste Land, gefolgt von Frankreich und den Niederlanden, ergab die Unesco-Studie.

Als Gründe für ein Studium in Deutschland nennen junge Leute aus dem Ausland die Technologieführerschaft Deutschlands in vielen Bereichen, englischsprachige Studiengänge sowie im internationalen Vergleich niedrige Studien- und Lebenshaltungskosten, wie eine im September vorgestellte Studie des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ergab. 

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