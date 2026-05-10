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„Stärke der NATO hängt nicht allein von Truppenzahl ab“

Trotz des geplanten Abzugs von US-Truppen bleibt Bundeskanzler Merz optimistisch: Wichtig sei das gemeinsame Ziel in der NATO. 

10.05.2026
Bundeskanzler Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz bei seiner Rede in Stockholm © picture alliance / TT NEWS AGENCY

Stockholm (dpa, d.de) – Bundeskanzler Friedrich Merz blickt trotz der Spannungen mit den USA und des angekündigten Abzugs von US-Truppen aus Deutschland weiter optimistisch auf den Zusammenhalt der NATO. „Die Stärke der NATO hängt nicht allein von der Truppenzahl ab, sondern von gemeinsamen Zielen – und diese Einigkeit besteht nach wie vor“, sagte Merz bei einem Parteitag der schwedischen Konservativen in Stockholm. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass die USA ein großes Interesse daran haben, einen starken europäischen Teil der NATO an ihrer Seite zu haben, und umgekehrt.“ 

Das US-Verteidigungsministerium hat angekündigt, rund 5.000 der etwa 39.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten abzuziehen. Die Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Merz. 

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