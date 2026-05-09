Deutschland will Partnerschaft mit Kanada vertiefen

Toronto (dpa, d.de) – Der deutsche Bundesfinanzminister Lars Klingbeil strebt angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Iran-Konflikts und der Rolle der USA eine noch engere Partnerschaft mit Kanada an. Man wolle Abhängigkeiten reduzieren und die Resilienz und Souveränität Europas stärken, sagte er bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen François-Philippe Champagne in Toronto. „Und dafür ist Kanada ein sehr idealer Partner.“

Themen des zweitägigen Besuchs sind eine vertiefte Kooperation unter anderem bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen, in der Rüstung und bei künstlicher Intelligenz. Die Minister besuchten gemeinsam ein Werk des Flugzeugbauers Bombardier. Klingbeil will bei kanadischen Firmen für Investitionen werben. Deutschland sei ein innovativer Standort, der durch Investitionsanreize und Reformen jetzt noch attraktiver werde.