Deutschlands WM-Reise endet gegen Paraguay

Winston-Salem (dpa) – Nach dem Ausscheiden bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihr Teamquartier in Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina zurückgekehrt. Die DFB-Auswahl verlor im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach einem 1:1 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 3:4. Für Deutschland war es die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen bei einer Weltmeisterschaft.

Paraguay ging in der 42. Minute durch Julio Enciso in Führung. Kai Havertz glich in der zweiten Halbzeit per Kopf aus. In der Verlängerung erzielte Jonathan Tah zwar den vermeintlichen Siegtreffer, doch nach einer VAR-Überprüfung wurde das Tor aberkannt. Im Elfmeterschießen setzte sich Paraguay durch und zog ins Achtelfinale ein.

Deutschland hatte die Gruppenphase als Sieger der Gruppe E abgeschlossen. Auf ein 7:1 gegen Curaçao folgte ein 2:1 gegen die Elfenbeinküste. Trotz einer 1:2-Niederlage gegen Ecuador erreichte die DFB-Auswahl die erstmals ausgetragene Sechzehntelfinalrunde der auf 48 Mannschaften erweiterten Weltmeisterschaft. Paraguay hatte sich als einer der besten Gruppendritten für die K.-o.-Phase qualifiziert.

Für Deutschland endete damit die erste Weltmeisterschaft im neuen 48er-Format früher als erhofft. Paraguay trifft im Achtelfinale auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Schweden.