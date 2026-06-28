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Wadephul: Chance auf Sicherheit für Israel und Libanon

Die Hisbollah-Miliz lehnt die von den USA vermittelte Vereinbarung zwischen Israel und dem Libanon ab. Außenminister Wadephul zeigt sich dennoch hoffnungsvoll.

28.06.2026
Johann Wadephul
Außenminister Johann Wadephul © picture alliance/dpa

Berlin (dpa) - Außenminister Johann Wadephul (Foto) hat sich angesichts einer Rahmenvereinbarung zwischen Israel und dem Libanon hoffnungsvoll gezeigt und an alle Seiten appelliert, sich konstruktiv zu verhalten. Das gelte insbesondere für die vom Iran unterstützte Hisbollah, schrieb Wadephul auf der Plattform X. „Nur wenn alle Seiten Verantwortung übernehmen, kann dieser Prozess zu Stabilität, Sicherheit und dauerhaftem Frieden führen.“

Die von den USA vermittelte Vereinbarung stärke die Sicherheit des Libanons und Israel, setze auf direkte Verständigung und eröffne die Chance, einen jahrzehntelangen Konflikt beizulegen. Deutschland wolle bei der Umsetzung der Vereinbarung unterstützen, sagte Wadephul zu. „Entscheidend ist, dass der Libanon sein staatliches Gewaltmonopol verlässlich durchsetzt. Ebenso wichtig sind klare Sicherheitsgarantien für Israel.“

Die Vereinbarung zwischen Israel und der libanesischen Regierung soll den jahrzehntelangen Kriegszustand zwischen den beiden Ländern beenden. Im aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz ist die libanesische Regierung aber keine Kriegspartei. Die vom Iran unterstützte Miliz, die als stärker als die regulären libanesischen Streitkräfte gilt, nahm an den Verhandlungen nicht teil und lehnt die erzielte Vereinbarung ab.

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