Gamescom startet - Hunderttausende Gamer erwartet

Köln (dpa) - Die weltgrößte Messe für Computer- und Videospiele Gamescom öffnet heute ihre Türen. Nach einer Eröffnungsshow am Dienstagabend, bei der neue Spiele präsentiert wurden, strömen am ersten Tag vor allem Fachbesucher in die Kölner Messehallen. Am Donnerstag wird das Event für das breite Publikum geöffnet. Als Gäste werden unter anderem die für die Branche zuständige Bundesforschungsministerin Dorothee Bär und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst erwartet.

Bis Sonntag werden voraussichtlich mehrere Hunderttausend Besucherinnen und Besucher kommen, um neue Spiele auszuprobieren oder Kontakte zu knüpfen. 2024 waren es 335.000. Die Messefläche ist bei der diesjährigen Gamescom um 3.000 auf 233.000 Quadratmeter gewachsen, es zeigen sich mehr als 1.500 Aussteller – so viele wie noch nie.

Die Gamingbranche ist ein Wachstumsmarkt. Neue Technik bietet immer bessere visuelle Möglichkeiten. Zu den Trends gehören sogenannte Handhelds, also Spielgeräte mit kleinem Display, etwa die Nintendo Switch 2. Leistungsstarke Prozessoren haben die Qualität der Geräte weiter verbessert.