Renommierter Abel-Preis für Mathematik geht an deutschen Forscher

Bonn/Oslo (dpa, d.de) – Als erster Deutscher erhält der Mathematiker Gerd Faltings den renommierten Abel-Preis, der von der Norwegischen Akademie der Wissenschaften verliehen wird. Das Preiskomitee würdigte Faltings für seine Leistungen im Bereich der arithmetischen Geometrie: „Seine Ideen und Resultate haben das Fachgebiet geprägt und zur Lösung von seit langem offenen Vermutungen geführt. Zugleich hat er neue Methoden eingeführt, die nachfolgende Arbeiten über Jahrzehnte beeinflusst haben.“

Der Abelpreis, benannt nach dem norwegischen Mathematiker Niels Henrik Abel, wird am 26. Mai 2026 bei einem Festakt in Oslo überreicht. Das Preisgeld beträgt 7,5 Millionen Norwegische Kronen, umgerechnet 670.000 Euro, und wird von der norwegischen Regierung gestiftet.

Faltings ist emeritierter Professor der Uni Bonn und früherer Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn. Zusammen mit dem 2006 gegründeten Hausdorff Center for Mathematics gilt der Standort als einer der weltweit führenden Forschungscluster für Mathematik. Die Fields-Medaille – die zweite große Auszeichnung der Mathematik – ging gleich mehrfach an Bonner Forscherinnen und Forscher: 1986 an Faltings selbst, 2018 an den Bonner Mathematikprofessor Peter Scholze, und 2022 an die Mathematikerin Maryna Viazovska, die in Bonn promovierte.