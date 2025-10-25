Außenminister Wadephul: „Druck auf Russland weiter erhöhen“

London (de.de) – Die Unterstützerstaaten der Ukraine, zu denen auch Deutschland gehört, haben sich bei einem Treffen in London auf einen Plan geeinigt, um die Ukraine durch einen erwarteten schweren Winter zu bringen, so der britische Premierminister Keir Starmer. Dazu gehöre unter anderem, russisches Öl und Gas von den globalen Märkten zu verbannen, mehr Waffen mit großer Reichweite bereitzustellen und den Weg für die Nutzung russischer Vermögenswerte zur Verteidigung der Ukraine freizumachen. Deutschlands Außenminister Johann Wadephul, der bei dem Treffen zugeschaltet war, schrieb danach auf X: „Wir stehen felsenfest an der Seite der Ukraine. Wie wichtig das ist, zeigen die brutalen Angriffe auf Menschen und zivile Infrastruktur jeden Tag. Deshalb habe ich heute mit unseren Partnern in der Koalition der Willigen besprochen, wie wir den Druck auf Russland weiter erhöhen.“ (mit dpa)