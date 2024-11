Baerbock stellt Fußball-Botschafter für die Euro 2024 vor

Berlin (d.de) - Außenministerin Annalena Baerbock hat am Donnerstagnachmittag die Fußball-Botschafterinnen und -Botschafter des Auswärtigen Amtes für die Euro 2024 in Deutschland vorgestellt. Die ehemaligen Fußballerinnen und Fußballer sollen bis zum Start der Europameisterschaft Menschen in ganz Europa erreichen.

„Wir feiern den Fußball mit unseren gemeinsamen Werten – Vielfalt, Regeln und Respekt“, sagt Baerbock bei der Veranstaltung im Auswärtigen Amt. Die Fußball-Europameisterschaft solle über das Sportliche hinausgehen. Dafür sollen die Fußball-Boten des Auswärtigen Amtes in den nächsten Monaten in ganz Europa werben. „Es ist in diesen Zeiten wichtig, jedes Ereignis zu nutzen, um deutlich zu machen, dass uns die Demokratie wichtig ist – friedlich auf dem Bolzplatz kicken, ist unsere Demokratie“, so die Außenministerin. Zu den ernannten Botschafterinnen und Botschaftern zählen die ehemaligen Fußball-Profis Steffi Jones, Thomas Hitzlsperger, Arne Friedrich, Gerald Asamoah, Jimmy Hartwig, Rudi Völler, Miroslav Klose sowie die ehemalige Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb.