Petersberger Klimadialog bereitet COP30 vor

Berlin (d.de) - Der 16. Petersberger Klimadialog mit Diplomatinnen und Diplomaten aus aller Welt beginnt am Dienstag in Berlin. UN-Generalsekretär António Guterres nimmt virtuell an dem Treffen teil, das traditionell der Vorbereitung der nächsten UN-Klimakonferenz dient. Die COP 30 findet im November in der brasilianischen Stadt Belém statt. Der Petersberger Klimadialog wird immer von Deutschland gemeinsam mit dem Land veranstaltet, das die COP-Präsidentschaft innehat – in diesem Jahr ist das Brasilien. Es wird in Berlin vom designierten Präsident der COP in Belém, André Corrêa do Lago,vertreten.

Für die Bundesregierung nehmen neben Bundeskanzler Olaf Scholz Außenministerin Annalena Baerbock und die Klimasonderbeauftragte der Bundesregierung, Jennifer Morgan teil. Scholz wird am Mittwoch eine Rede halten.