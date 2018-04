Bundesratspräsident in Jordanien

Amman (dpa) - Zum Auftakt eines viertägigen Jordanien-Besuchs hat Bundesratspräsident Michael Müller (SPD) am Sonntag ein internationales Forschungszentrum besichtigt. Für Berlins Regierenden Bürgermeister gab es auch einen Bezug zur Heimat: Basis der Anlage in der Nähe der Hauptstadt Amman ist der Elektronenbeschleuniger Bessy I, der in den neunziger Jahren in Berlin ausgemustert und dann nach Jordanien gebracht wurde. In dem Teilchenbeschleuniger namens Sesame erzeugen Wissenschaftler sogenanntes Synchrotronlicht, das in der Materialforschung, der Archäologie oder der Medizin breite Anwendung findet.

Das erste entsprechende Forschungszentrum im Nahen Osten gilt als besonderes Projekt der Völkerverständigung: Fachleute aus mehreren arabischen Staaten, den Palästinensergebieten, Israel, Iran, Pakistan und Europa wirken hier zusammen - ungeachtet aller politischen Konflikte. Die beteiligten, zum Teil verfeindeten Staaten finanzieren das Zentrum auch gemeinsam. Müller sagte nach der Besichtigung, er wolle sich dafür einsetzen, die Zusammenarbeit deutscher Forschungsinstitutionen mit Sesame auszubauen.