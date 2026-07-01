Deutsch-niederländisches Korps: Neue Nato-Führung im Baltikum

(d.de/Bundeswehr) - Das 1. Deutsch-Niederländische Korps übernimmt die Führungsverantwortung für Nato-Kräfte in Estland und Lettland – und damit für Teile der Nato-Verteidigung an der Ostflanke. Bei der Übergabe in der estnischen Grenzstadt Valga betonte Verteidigungsminister Boris Pistorius: Der Schritt sei ein sichtbares Signal für Einigkeit und Einsatzbereitschaft der Allianz.

Die Verantwortung wurde am 30. Juni 2026 bei einer Transfer-of-Authority-Zeremonie im estnischen Valga vom Multinationalen Korps Nordost übergeben. Mit der Neuordnung setzt die Nato ihre regionalen Verteidigungspläne weiter um. Das Nato Force Model soll dafür sorgen, dass Kräfte schneller bereitgestellt werden können und Führungsstrukturen klarer sind. Künftig konzentriert sich das Multinationale Korps Nordost stärker auf Polen und Litauen, während das 1. Deutsch-Niederländische Korps die Führungsverantwortung für Estland und Lettland übernimmt.

Das 1995 gegründete Korps mit Stab in Münster gilt als Beispiel europäischer militärischer Integration: Deutsche und niederländische Soldatinnen und Soldaten arbeiten dort gemeinsam mit Angehörigen weiterer Bündnisstaaten, planen Operationen und koordinieren multinationale Kräfte. Die neue Aufgabe unterstreicht aus Sicht Deutschlands und der Niederlande die Bedeutung enger Zusammenarbeit für Abschreckung und Verteidigung.