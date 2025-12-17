Zum Hauptinhalt springen
+
Gebärdensprache Zur Suche wechseln Sprachmenü öffnen Metamenü öffnen
Sprachmenü schließen
Metamenü schließen

Deutscher Film „In die Sonne schauen“ auf Oscar-Shortlist

Der deutsche Film „In die Sonne schauen“ hat eine wichtige Hürde für die Oscarverleihungen genommen. Auch andere deutsche Talente sind auf Oscar-Kurs. 

17.12.2025
Mascha Schilinski
Mascha Schilinski © pa/dpa

Los Angeles (dpa) - Vier Mal in der langen Oscar-Geschichte ging die Trophäe für den besten internationalen Film nach Deutschland. Kommt bei den 98. Academy Awards eine fünfte hinzu? Die Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat jetzt die erste Hürde genommen: Ihr Drama „In die Sonne schauen“ schaffte es bei der Oscar-Vorauswahl auf eine Shortlist von 15 Kandidaten für den begehrten Preis. Das Drama handelt von vier jungen Frauen, die in unterschiedlichen Epochen auf einem Bauernhof leben. Es geht um Themen wie häusliche Gewalt, verdrängte Sehnsüchte und vererbte Traumata. Bei den Filmfestspielen in Cannes holte der von Kritikern gepriesene Film im Mai bereits den Preis der Jury. „In die Sonne schauen“ schaffte es in der Vorauswahl dank der Kameraarbeit des Schweizers Fabian Gamper auch auf die Liste der 16 Kandidaten in der Sparte „Beste Kamera“.  

Auch der deutsche Filmkomponist Hans Zimmer kam mit seiner Musik für den Rennsportfilm „F1“ im Oscar-Rennen einen Schritt weiter. Er schaffte es auf eine Shortlist von 20 Anwärtern in der Sparte Filmmusik – ebenso wie der in Deutschland geborene britische Komponist Max Richter mit seiner Untermalung des Dramas „Hamnet“ von Regisseurin Chloé Zhao. Unter den Anwärtern ist auch der Düsseldorfer Komponist Volker Bertelmann mit seiner Filmmusik für den Thriller „A House of Dynamite“ von Regisseurin Kathryn Bigelow.  

Ähnliche Inhalte

Bundeswirtschaftsministerin Reiche beim Besuch des Quantum Science and Technology Center der Tel Aviv University.
+++ Ticker Außenpolitik +++
Deutschland und Israel stärken Energiepartnerschaft
Krabbenfresserrobbe
Klimawandel
Forschungsschiff Polarstern startet Antarktis-Mission
Rabbiner Yehuda Teichtal, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Elke Büdenbender entzünden am Sonntag die erste Chanukka-Kerze vor dem Brandenburger Tor.
Nach Sydney-Anschlag
Gedenken bei jüdischem Fest in Berlin

Was denkst du über unser Angebot?

Deine Meinung zählt!

Nutze Deine Chance und hilf mit, deutschland.de weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf Deine Ideen!

Die Teilnahme ist anonym und dauert nur wenige Minuten!

Zur Umfrage geht es hier.