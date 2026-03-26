Deutschland beschließt neues Klimaschutzprogramm

Berlin (d.de) - Das Bundeskabinett hat das von Bundesumweltminister Carsten Schneider vorgelegte Klimaschutzprogramm 2026 beschlossen. Das Programm enthält 67 Maßnahmen, die im Jahr 2030 mehr als 25 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich einsparen sollen. „Dieses Programm wird einen neuen Schub für den Klimaschutz auslösen, der uns unabhängiger macht von teuren und unsicheren Öl- und Gasimporten“, sagte Schneider.

Insgesamt könne Deutschland so im Jahr 2030 knapp sieben Milliarden Kubikmeter Erdgas und rund vier Milliarden Liter Benzin einsparen. In anstehenden Ausschreibungen seien rund 2.000 Windräder mehr als bislang vorgesehen. Hinzu kommen unter anderem ein neues Förderprogramm für rund 800.000 Elektroautos und zusätzliche Unterstützung für die Industrie beim Umstieg auf moderne Klimatechnologien.

23 Maßnahmen haben zudem Wälder, Moore und Böden im Blick, um dem Klimawandel besser zu begegnen. Für alle neuen Maßnahmen werden zusätzlich insgesamt acht Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre bereitgestellt.