Lufthansa baut in München für zehn Millionen neue Fluggäste

München (dpa) - Die Lufthansa will mit einer Vergrößerung des Münchner Flughafens ihre Kapazität im internationalen Flugverkehr um bis zu zehn Millionen Passagiere pro Jahr erhöhen.

Der Erweiterungsbau des von der Lufthansa mitbetriebenen Terminals 2 soll im Jahr 2035 in Betrieb gehen. Das sagte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr bei einem Festakt zum hundertjährigen Bestehen der größten deutschen Fluggesellschaft. „Luftfahrt ist und bleibt eine Wachstumsbranche“, begründete Spohr die Ausbaupläne. Zur Höhe der Investitionen sagte Spohr nichts.

Das Gemeinschaftsunternehmen der Lufthansa mit dem Münchner Flughafen wird nach Worten des Lufthansa-Chefs bis zum Jahr 2056 verlängert. München ist nach Frankfurt die zweite Drehscheibe der Lufthansa für den internationalen Flugverkehr. Zwei Drittel der Passagiere sind Umsteiger, die von anderen Flughäfen kommen.

Anders als in Frankfurt ist die Lufthansa jedoch Mitbetreiberin des zweiten Münchner Terminals. Damit hat das Unternehmen größere Möglichkeiten, Planung und Betrieb nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Am zweiten Terminal landen und starten auch die Tochter- und Partner-Fluggesellschaften der Lufthansa.