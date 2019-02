Aktuell: News aus Deutschland

Berlinale: Erster deutscher Film geht ins Rennen

Berlin (dpa) - Bei der Berlinale geht an diesem Freitag der erste deutsche Film in den Wettbewerb um die Hauptpreise des Festivals. Die Regisseurin Nora Fingscheidt erzählt in dem Drama «Systemsprenger» die Geschichte einer Neunjährigen, die durch die Raster der Kinder- und Jugendhilfe fällt. Es ist Fingscheidts Spielfilmdebüt.

Ebenfalls im Wettbewerb stellt der französische Regisseur François Ozon («8 Frauen») sein neues Werk vor. In «Grâce à dieu (By the Grace of God)» widmet er sich Missbrauch in der Kirche. Festivalleiter Dieter Kosslick hatte schon vorab von einem «grandiosen Film» gesprochen, der ihn geschockt habe.