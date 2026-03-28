Iran-Konflikt: Deutschland grundsätzlich zu Engagement bereit

Vaux-de-Cernay (dpa, d.de) – Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat sich im Rahmen des G7-Treffens der Außenminister in Frankreich auch mit seinem Amtskollegen Marco Rubio ausgetauscht. Wadephul bezeichnete den Austausch als „freundschaftlich“, „konstruktiv, aber natürlich auch der Ernsthaftigkeit der ganzen Situation angemessen“. Die sicherheitspolitische Lage sei schwierig genug, es müsse eine Eskalation verhindert werden.

Auch zu einer möglichen Beteiligung der Bundeswehr kam es zu einem Austausch. Wadephul betonte, dass es aktuell keine Forderung der USA an Deutschland gebe, vor Ende der Kampfhandlungen einen militärischen Beitrag zu leisten. Es gäbe grundsätzlich keinen Dissens zwischen Deutschland und den USA.

Dass Deutschland für die Zeit nach dem Krieg zu einem militärischen Engagement bereit sei, erklärte Bundeskanzler Friedrich Merz bei einer Veranstaltung in Berlin. So könne man sich den Einsatz von deutschen Minenräumbooten vorstellen, sofern dies im Rahmen eines kollektiven Mandats der Vereinten Nationen, der Nato und der Europäischen Union geschehe und vom Deutschen Bundestag beschlossen werde, so Merz. Er reagierte damit auch auf die jüngste Kritik von US-Präsident Donald Trump an Deutschlands ausbleibender Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus.