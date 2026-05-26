Mehr als 1 Million Menschen feiern in Berlins Straßen

Berlin (dpa) – Mehr als 1,1 Millionen Menschen haben nach Angaben der Veranstalter den Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende in Berlin besucht. Rund 770.000 Menschen hätten am Umzug teilgenommen, etwa 390.000 Menschen am Straßenfest, teilten die Veranstalter mit. Das sommerliche Wetter habe für faszinierende Stimmung gesorgt.

Der Karneval der Kulturen, der in den Stadtteilen Friedrichshain und Kreuzberg gefeiert wurde, entstand vor 30 Jahren. Berlin habe mit dem Umzug am Pfingstsonntag eines der größten deutschen Straßenfeste sowie postmigrantische Tradition gefeiert, meldeten die Veranstalter am Montag. Bei der Parade durch den Stadtteil Friedrichshain hatten mehr als 60 Gruppen Tanz, Musik und Kostüme aus aller Welt gezeigt.