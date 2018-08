Merkel reist zum Kaukasus

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel besucht in der kommenden Woche Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Dies teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin mit. Merkel wird am kommenden Donnerstag zuerst in der georgischen Hauptstadt Tiflis erwartet. Georgien strebt zum Schutz vor dem großen Nachbarn Russland den Beitritt zu EU und Nato an.

Auf der letzten Station der Reise am Samstag in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku dürfte es unter anderem um Gaslieferungen nach Deutschland und in die EU gehen. Die Bundesregierung will hier ein Geschäft mit einer Garantie absichern. Für die EU sind die Lieferungen ein wichtiger Bestandteil, um die Gasversorgung zu sichern und zugleich unabhängiger von Lieferungen aus Russland zu werden.

In der Region im Südkaukasus schwelt seit Jahren zwischen Armenien und Aserbaidschan ein Konflikt um Berg-Karabach. Berg-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber von proarmenischen Kräften kontrolliert. Die neue Führung in Eriwan hat inzwischen das benachbarte Aserbaidschan zu Friedensgesprächen aufgerufen.