Neue Plattform für faire Lieferketten

Berlin (d.de) – Gemeinsam mit internationalen Partnern aus Gewerkschaften, Politik und Wissenschaften hat das deutsche Entwicklungsministerium in Berlin ein neues Kompetenzzentrum für menschenrechtliche Sorgfaltspflichten in Lieferketten eröffnet. Das Competence Centre for Human Rights Due Diligence bietet Gewerkschaften weltweit eine Plattform, um Fachwissen und Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung von Menschenrechtsstandards entlang globaler Lieferketten zu sammeln und zu teilen. Das Zentrum ist Teil des entwicklungspolitischen Engagements Deutschlands, um den Austausch zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Beschäftigten zu stärken, Arbeitsrechte zu schützen und eine nachhaltige, widerstandsfähige Produktion aufzubauen.

In Wertschöpfungsketten wie Textilien und kritischen Rohstoffen will das Zentrum Pilotprojekte zur Förderung von Arbeitnehmerrechten mit Gewerkschaften aus dem globalen Süden organisieren.

Das Bundesentwicklungsministerium unterstützt die Arbeit des neuen Zentrums. Träger sind UNI Global Union, IndustriALL Global Union, die Friedrich-Ebert-Stiftung und der Deutsche Gewerkschaftsbund.