Parität in der Politik als Ziel

Berlin (dpa) - Hochrangige Politikerinnen in Deutschland drängen auf eine Erhöhung des Frauenanteils im Bundestag und in den Länderparlamenten.

«Wir werden auch hier neue Wege bestreiten müssen», sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei einem Festakt zur Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren.

In der Politik müsse genau wie in Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Kultur gelten: «Das Ziel muss Parität sein», sagte die Kanzlerin.

Zuvor hatten bereits Justizministerin Katarina Barley und Frauenministerin Franziska Giffey gefordert, eine stärkere Vertretung von Frauen im Bundestag durchzusetzen.

«Ich finde, wenn die Hälfte der Bevölkerung aus Frauen besteht, warum besteht dann die höchste Repräsentanz in unserem Land nicht auch zur Hälfte aus Frauen», sagte Giffey bei dem Festakt. Derzeit liegt der Frauenanteil im Bundestag bei 30,9 Prozent.

Zuvor hatte Barley in einem Gespräch mit der «Bild am Sonntag» auch eine Änderung des Wahlrechts in Erwägung gezogen. Zur Erhöhung des Frauenanteils könnten Kandidatenlisten der Parteien abwechselnd mit Männern und Frauen besetzt werden.

Im Kanzleramt seien inzwischen vier von acht Mitarbeitern im Rang eines Abteilungsleiters Frauen, sagte Merkel. «Darauf bin ich ein bisschen stolz.» Dass viele Deutschland nur wegen ihr als Musterland in Sachen Gleichberechtigung darstellten, möge sie dagegen nicht. «Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer», sagte Merkel. «Aus der Tatsache, dass es mich gibt, darf kein Alibi werden.»