Reiche stärkt Beziehungen zu Golfstaaten

Abu Dhabi (dpa) – Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar Gespräche über engere Energie und Investitionspartnerschaften aufgenommen. Bis Mittwoch trifft sie politische Vertreter beider Golfstaaten. Im Mittelpunkt stehen Kooperationen bei Technologie, Energie und Rohstoffen.

„In einer Welt mit zunehmenden geopolitischen Spannungen muss Deutschland seine strategischen Partnerschaften aktiv gestalten“, sagte die Ministerin vor dem Abflug in Berlin.

In Katar dürfte auch die Debatte über mögliche Einschränkungen von LNG Lieferungen wegen der geplanten EU Lieferkettenrichtlinie eine Rolle spielen. Katar zählt zu den wichtigsten Gaslieferanten Europas und vermittelt zugleich im Konflikt zwischen Israel und der Hamas.

Mitreisend ist Investitionsbeauftragter Martin Blessing. Die Bundesregierung hofft auf zusätzliche Kapitalzuflüsse aus der Region, etwa für Energieinfrastrukturprojekte. In den Emiraten steht zudem die geplante Übernahme des Chemiekonzerns Covestro durch den Staatskonzern Adnoc auf der Agenda. Die Bundesregierung prüft den Deal noch.