Stätte des Kulturaustausches

Los Angeles (dpa) - Wenn Maren Ade zur Oscar-Verleihung anreist, wird die deutsche Regisseurin auch den Ort besuchen, wo «Toni Erdmann» zum Teil entstanden ist. Dazu muss sie eine enge, kurvige Straße in den Hügeln von Pacific Palisades hochfahren, nur wenige Minuten vom Pazifik entfernt, zur Villa Aurora. Das ist die berühmte Exilanten-Herberge, die der Schriftsteller Lion Feuchtwanger und seine Frau Marta nach ihrer Flucht aus Europa Anfang der 1940er Jahre bezogen. Heute ist das Haus eine Künstlerresidenz und Stätte für den deutsch-amerikanischen Kulturaustausch. Der Deutsche Film gibt hier jährlich seinen traditionellen Oscar-Empfang.

Ade hatte dort im Winter 2012 für drei Monate einen der begehrten Stipendiaten-Plätze bekommen. In dem «wahren Schloss am Meer», wie Thomas Mann die im spanischen Stil gebaute Villa einst nannte, schrieb sie an dem Drehbuch für «Toni Erdmann».

Die Berliner Regisseurin Annekatrin Hendel («Fassbinder», «Vaterlandsverräter») war vom vergangenen Oktober bis Dezember dort und schwärmt von dem Aufenthalt in dem «Wolkenkuckucksheim». «Ich hatte das Schlafzimmer von Feuchtwanger, mit einem traumhaft schönen Blick aufs Meer», erzählt sie der Deutschen Presse-Agentur. «Ich bin über den Teppich im Saal gelatscht, wo Charlie Chaplin schon Filme vorgeführt hat.» Dies sei wie ein Museum, aber dennoch ein lebendiger Ort, «wo man einfach mal aus dem eigenen Leben raus kommt».

Hendel arbeitete dort an dem sehr persönlichen Dokumentarfilm «Fünf Sterne», über ihre krebskranke Freundin, die Fotografin Ines Rastig. Der Film feierte bei der Berlinale Premiere. Zugleich schrieb sie an dem Drehbuch für ihren ersten Spielfilm, der sich um die DDR-Künstlerfamilie Brasch dreht. In Los Angeles zeigte sie auch ihre Filme, tauschte sich mit Studenten und Professoren aus. «Diese Kontakte hätte ich sonst nie bekommen», meint Hendel.

Früher war die Villa Aurora der Treffpunkt von Künstlern und Intellektuellen, die vor den Nazis geflohen waren, unter ihnen Bertolt Brecht, Arnold Schönberg, Kurt Weill, Theodor Adorno und Albert Einstein. Auch Aldous Huxley und Charlie Chaplin schauten vorbei. Pacific Palisades wurde zum «Weimar am Pazifik».

Seit 1995 wurden mehr als 300 Stipendien vergeben. Nun ist es wieder das begehrte Ziel für Künstler, Schriftsteller, Komponisten und Filmschaffende, meint Margit Kleinman. Die Leiterin der Villa Aurora sieht sich als «Herbergsmutter und Kulturmanagerin». Unter dem roten Ziegeldach der weiß getünchten Villa leben die Stipendiaten zusammen, teilen sich Küche, Arbeitszimmer und einen riesigen Garten, hoch über dem Pazifik.

Jährlich werden über ein Dutzend dreimonatige Stipendien vergeben, der gemeinnützige Verein wird zum größten Teil durch Mittel des Auswärtigen Amtes finanziert. Oscar-Preisträger wie Jochen Alexander Freydank und Florian Gallenberger arbeiteten in der Villa Aurora, auch Rosa von Praunheim («Die Jungs vom Bahnhof Zoo»), Edward Berger («Deutschland 83») und Jan-Ole Gerster («Oh Boy»).

Der berühmte Dramatiker, Regisseur und Theaterintendant Heiner

Müller war 1995, kurz vor seinem Tod, der erste Bewohner in der frisch renovierten Villa Aurora. Seine alte Schreibmaschine steht auf einem riesigen Holzschreibtisch, an dem jetzt die Regisseurin Carolina Hellsgård (39) in Feuchtwangers früherem Arbeitszimmer sitzt. Sie fühle sich «wahnsinnig privilegiert» in diesem geschichtsträchtigen Domizil zu arbeiten. Die Villa Aurora steht unter Denkmalschutz. Überall sind Regale gefüllt mit über 20 000 Büchern aus der Feuchtwanger-Bibliothek.

Die in Berlin lebende gebürtige Schwedin, deren Debütfilm «Wanja» bei der Berlinale 2015 lief, schreibt hier an dem Drehbuch für ihren nächsten Spielfilm, ein Science-Fiction-Drama, das nach einem apokalyptischen Weltkrieg spielt. «In diesem Beruf muss man immer kämpfen, aber das hier ist wie ein Geschenk, dass meine Arbeit anerkannt wird», meint Hellsgård.

Auch die Mitbewohner tragen dazu bei. Man trifft sich in der Küche zum Tee und redet über Filme, Kunst und Projekte. Und über's Wellenreiten. Der Strand ist nah, Bretter sind in der Garage, warum nicht mal etwas Anderes probieren.