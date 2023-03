Solidarität mit der Ukraine

+++

02.08.2022: Özdemir: Alternative Exportwege für Getreide

Berlin (dpa) - Bundesagrarminister Cem Özdemir hat die Notwendigkeit für den Ausbau alternativer Transportwege für Getreide aus der Ukraine betont. „Es geht um permanente Alternativen, nicht um temporäre“, sagte der Grünen-Politiker der „Rheinischen Post“. „Ich will die EU-Kommission dafür gewinnen, den Ausbau alternativer Exportrouten zu forcieren.“ Die Ukraine dürfe in der Frage nicht weiter auf Russland angewiesen sein. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat unterdessen das Auslaufen des ersten Getreide-Schiffs aus dem Hafen von Odessa seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine begrüßt. Die unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei getroffene Vereinbarung darüber habe gezeigt, „dass sich auch in diesen brutalen Zeiten kleine Gesten der Humanität ermöglichen lassen“, sagte Baerbock am Montag in New York.

+++

31.07.2022: Mehr als 915.000 ukrainische Kriegsgeflüchtete in Deutschland

Berlin (red) – Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind in Deutschland laut Bundesinnenministerium mehr als 915.000 Kriegsgeflüchtete im Ausländerzentralregister erfasst worden. Wie viele sich noch in Deutschland aufhalten, ist aber unklar. Ukrainer können mit ihren Papieren auch nach Deutschland einreisen, ohne einen Antrag stellen zu müssen. Insbesondere jene, die bei Freunden oder Verwandten unterkommen und keine staatliche Hilfen beantragen, tauchen nicht in der offiziellen Statistik auf.

Deutschland hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs innerhalb kürzester Zeit große finanzielle Mittel für humanitäre Soforthilfe bereitgestellt. So wurden durch das Auswärtige Amt 430 Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die Ukraine und seine Nachbarländer und vom Entwicklungsministerium 185 Millionen Euro bereitgestellt.

+++

30.07.2022: Baerbock hofft auf baldigen Panzer-Ringtausch mit Griechenland

Berlin (dpa) - Mit einem Doppelbesuch in Griechenland und der Türkei will die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock die Nato-Partner zu mehr Zusammenhalt bewegen. «Wir brauchen Einheit, wir brauchen Dialog, wir brauchen in diesen schwierigen Zeiten besonnenes Handeln», sagte sie mit Blick auf den Krieg in der Ukraine.

Die Außenministerin hofft auf eine baldige Einigung mit Griechenland über einen Ringtausch zur Versorgung der Ukraine mit weiteren Schützenpanzern. «Ich denke, dass wir hier auf einem guten Weg sind», sagte sie am Freitag nach einem Gespräch mit ihrem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias. Im Anschluss traf Baerbock mit dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu zusammen, weil die Türkei zu den wenigen Ländern zählt, die Russland und die Ukraine wieder an einen Tisch bringen könnten. Am Samstag wollte sich Baerbock unter anderem mit Vertretern der Opposition treffen.

+++

29.07.2022: Berlin spart Energie

Die Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz hat in Folge des Krieges in der Ukraine beschlossen, Energie zu sparen und schaltet nach und nach die nächtliche Beleuchtung von Wahrzeichen und Gebäuden ab. Senatorin Bettina Jarasch: „Angesichts des Krieges gegen die Ukraine und der energiepolitischen Drohungen Russlands ist es wichtig, dass wir möglichst sorgsam mit unserer Energie umgehen. Das gilt auch und gerade für die öffentliche Hand. Deshalb werden wir die in unserer Verantwortung stehenden Gebäude Berlins nicht mehr anstrahlen. Das ist aus unserer Sicht in dieser Situation gut vertretbar, auch um einen sichtbaren Beitrag zu leisten.“ Zu den betroffenen Gebäuden zählen unter anderem die Siegessäule, die Gedächtniskirche, das Rote Rathaus und das Schloss Charlottenburg.

+++

28.07.2022: Baerbock reist nach Griechenland und in die Türkei

Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock bricht am Donnerstag zu einer dreitägigen Reise nach Griechenland und in die Türkei auf, die im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen wird. Der Doppelbesuch bei den beiden Nato-Partnern sei ihr gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig, in denen Russland versuche, das westliche Bündnis zu spalten, sagte Baerbock vor ihrer Abreise. „Nie kam es mehr auf den Zusammenhalt zwischen Nato-Verbündeten und europäischen Partnern an.“ In Athen wird die Ministerin Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis und Außenminister Nikos Dendias treffen. In der Türkei will sie am Freitag Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen.

+++

27.07.2022: Mercedes will Gasverbrauch um bis zu 50 Prozent senken

Stuttgart (dpa) - Angesichts der vom Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise bereitet sich Mercedes-Benz darauf vor, seinen Erdgasverbrauch in Deutschland um bis zu 50 Prozent zu senken. Der Autobauer wolle den Ausfall mit sogenanntem grünen Strom aus erneuerbaren Energiequellen ersetzen, kündigte Konzernchef Ola Källenius an. Der Autobauer habe seinen Gasverbrauch bereits um ein Zehntel gesenkt. Wie das Unternehmen ergänzend mitteilte, könne die Lackiererei im großen schwäbischen Werk Sindelfingen im Notfall ohne Gasversorgung auskommen. In Deutschland stellen sich auch Unternehmen darauf ein, dass Russland als Reaktion auf die westlichen Sanktionen wegen des Angriffs auf die Ukraine seine Gaslieferungen weiter drosselt.

+++

26.07.2022: Bundeskriminalamt verstärkt Zusammenarbeit mit Ukraine

Kiew (dpa) - Deutschland will die Zusammenarbeit mit der Ukraine bei der Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen verstärken. Die schon bestehende Kooperation mit dem Bundeskriminalamt solle ausgeweitet werden, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Hostomel bei Kiew. Die SPD-Politikerin hielt sich zusammen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (ebenfalls SPD) in der Ukraine auf. Heil kündigte „administrative Beratung und Hilfe“ an - zum Beispiel für Ukrainer, die durch den Krieg ihre Arbeit verloren haben. Außerdem wolle Deutschland dem Land auf dem Weg in die Europäische Union helfen und „Schritt für Schritt auch beraten bei der Übernahme europäischer Rechtsetzung, beispielsweise in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik“.

+++

25.07.2022: Faeser und Heil in der Ukraine

Kiew/Irpin (dpa) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Sozialminister Hubertus Heil (beide SPD) sind am Montag zu einem Besuch in der Ukraine angekommen. Zum Auftakt ihrer Reise wollten die SPD-Politiker am Montagvormittag die vom Krieg zerstörte Stadt Irpin besuchen. Der rund 30 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegene Vorort der Hauptstadt ist inzwischen weitgehend zerstört und gleicht einer Geisterstadt. Vor dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Nachbarland vor fünf Monaten lebten hier rund 50.000 Menschen. Anschließend sind in Kiew Treffen mit ukrainischen Politikern, darunter Faesers Amtskollege Denys Monastyrskyj, Zivilschutzchef Serhij Kruk, Vizeregierungschefin und Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko, Sozialministerin Oxana Scholnowytsch und Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko geplant.

+++

24.07.2022: Umfrage: Mehrheit für Russland-Sanktionen auch bei negativen Folgen

Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Bundesbürger trägt die Sanktionen gegen Russland trotz möglicher Probleme bei der Energieversorgung und konjunktureller Risiken mit. 58 Prozent unterstützen die Sanktionsmaßnahmen in diesem Fall, 33 Prozent hingegen nicht, wie der Deutschlandtrend im ARD-„Morgenmagazin“ zeigt. Als eine energiepolitische Maßnahme infolge des Ukraine-Krieges wird über ein zeitlich befristetes Tempolimit auf deutschen Autobahnen diskutiert. 59 Prozent halten dies für richtig, 38 Prozent lehnen dies ab.

23. 07. 2022 Deutsche Bahn plant „Getreidebrücke“ aus der Ukraine

Berlin (dpa) - Mit einer „Getreidebrücke“ will die Deutsche Bahn für den Export bestimmtes Getreide aus der Ukraine in die deutschen Häfen Rostock, Hamburg und Brake bei Bremerhaven bringen. Das für den Transport von Hilfsgütern aufgebaute Transportnetz werde „gedreht“, teilte die Logistiktochter DB Cargo diese Woche mit.

Am Freitag hatten in Istanbul die Ukraine und Russland, sowie als Vermittler die Vereinten Nationen und die Türkei ein Abkommen unterzeichnet, dass der Ukraine nach deren Angaben den Export von 20 Millionen Tonnen Getreide per Schiff ermöglicht.

+++

19. 07. 2022 EU: Weitere 500 Millionen Euro für die Ukraine

Brüssel (dpa) - Knapp fünf Monate nach Kriegsbeginn will die EU weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen. „Europa steht an der Seite der Ukraine“, erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel am Montag nach Beratungen der Außenminister der EU-Staaten in Brüssel. Die neuen EU-Mittel kommen aus der sogenannten Europäischen Friedensfazilität - ein neues Finanzierungsinstrument der EU, das genutzt werden kann, um Streitkräfte in Partnerländern zu stärken. Mit der neuen Unterstützung erhöhen sich die für Kiew infolge des Kriegs zur Verfügung gestellten EU-Mittel für Militärhilfe auf 2,5 Milliarden Euro.

+++

18. 07. 2022: Scholz wirbt für „geopolitische“ EU

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz setzt sich als Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für eine stärkere und „geopolitische Europäische Union“ ein. In einem am Sonntagnachmittag veröffentlichten Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schreibt der SPD-Politiker, die EU müsse ihre Reihen auf allen Feldern schließen, auf denen sie bisher uneinig gewesen sei: „Bei der Migrationspolitik etwa, beim Aufbau einer europäischen Verteidigung, bei technologischer Souveränität und demokratischer Resilienz“. Er kündigte dazu konkrete Vorschläge der Bundesregierung „in den nächsten Monaten“ an. Scholz bezeichnete die EU als „gelebte Antithese zu Imperialismus und Autokratie“.

+++

16. 07. 2022: Jobcenter betreuen Hunderttausende Ukraine-Flüchtlinge

Berlin (dpa) - Die Jobcenter in Deutschland versorgen und betreuen nach Aussage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil derzeit 260.000 Geflüchtete aus der Ukraine, die arbeiten könnten und Anspruch auf Grundsicherung haben. „Es gilt jetzt, diese in Arbeit zu vermitteln“, sagte der Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem seien bisher mindestens 100.000 Menschen aus der Ukraine gemeldet, die keiner Arbeit nachgehen könnten, etwa Kinder und ältere hilfsbedürftige Menschen. Von den rund 800.000 nach Deutschland gekommenen Geflüchteten seien 30 Prozent Kinder unter 14 Jahren.

Geflüchtete aus der Ukraine haben seit dem 1. Juni Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung. Wie viel Geld dafür in diesem Jahr gebraucht wird, lasse sich „derzeit nicht auf Euro und Cent beziffern“, sagte Heil – „weil wir nicht wissen, wie viele Geflüchtete noch kommen oder wie viele auch gehen werden und wie lange der Krieg dauert“.

+++

15. 07. 2022: Deutschland will Moldau mit weiteren 60 Millionen Euro unterstützen

Bukarest (dpa) - Deutschland will der unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leidenden Republik Moldau mit weiteren 60 Millionen Euro helfen. Außenministerin Annalena Baerbock will diesen Betrag am Freitag bei einer Unterstützungskonferenz in Bukarest in Aussicht stellen, wie es aus ihrer Delegation hieß. Die ehemalige Sowjetrepublik Moldau ist seit Juni ebenso wie die Ukraine offiziell Kandidat für eine Aufnahme in die Europäische Union. Das Land mit 2,6 Millionen Einwohnern versorgt seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine Ende Februar Hunderttausende Flüchtlinge.

+++

14. 07. 2022: Steinmeier beschwört Einigkeit mit USA in der Ukraine

Grafenwöhr (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine die Stärke des transatlantischen Bündnisses mit den USA beschworen. „Wir sind geeint und entschlossen, Freiheit, Demokratie und Völkerrecht zu verteidigen. Wir sind geeint in unserer Unterstützung für die Ukraine“, sagte er bei einem Besuch der US-Streitkräfte in Grafenwöhr im Nordosten Bayerns. Ge- und Entschlossenheit seien noch nie so wichtig gewesen wie im Angesicht der russischen Aggression. Der Bundespräsident sicherte zu, dass Deutschland alles daransetzen werde, um diese Geschlossenheit zu erhalten. Steinmeier besuchte als erstes deutsches Staatsoberhaupt seit mehr als 25 Jahren in Deutschland stationierte US-Truppen.

+++

13. 07. 2022: Baerbock sieht aktuell keine Chance auf Verhandlungen mit Russland

Berlin (dpa) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach viereinhalb Monaten Krieg in der Ukraine derzeit keine Möglichkeit auf Verhandlungen mit Russland. „Worüber kann man mit jemandem verhandeln, der nicht mal bereit ist, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz humanitäre Korridore für die Flucht von Zivilisten zu vereinbaren?“, sagte die Grünen-Politikerin dem Magazin „Stern“. Mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow hatte Baerbock nach eigenem Bekunden seit Kriegsbeginn keinen direkten Kontakt. Sie wünsche sich, sagen zu können: „Komm, Sergej, jetzt lass uns mal über den Frieden verhandeln.“ Sie bezweifle aber, dass Lawrow noch ein Mandat der russischen Führung habe. „Welche Rolle der russische Außenminister darin überhaupt spielt, ist fraglich“, sagte die Außenministerin mit Blick auf Präsident Wladimir Putin.

+++

12. 07. 2022: Scholz: In ernsten Zeiten Boden unter den Füßen behalten

Lübeck (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz gibt nach eigener Aussage in der aktuellen Krise nicht viel auf Umfragewerte und öffentliche Kritik. „Das ist eine Zeit, in der es nicht darum geht: Was steht morgen in der Zeitung, wie ist die nächste Umfrage? Sondern: Was machen wir für die Sicherheit und was machen wir für den Frieden in Europa?“, sagte der SPD-Politiker am Montagabend bei einem Bürgerdialog in Lübeck. Angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine dürfe man „wirklich nichts falsch machen“. Deshalb sei es wichtig, besonnen zu bleiben und sich international abzustimmen. Scholz sagte weiter: „Ich finde, es gehört dann auch dazu, dass wenn die Zeiten sehr aufgeregt sind, man trotzdem klar und fest bleibt. Dass man den Boden unter den Füßen immer behält, damit man sicher ist, dass die Entscheidungen richtig sind.“

+++

11. 07. 2022: 144.000 Integrationskurse für Ukrainer

Nürnberg (dpa) - Das Bundesamt für Migration hat einem Medienbericht zufolge bisher 144.000 Integrationskurse für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer genehmigt. 52.000 von ihnen hätten ihren Kurs bereits begonnen, berichtete das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag) unter Berufung auf einen Lagebericht der Bundesagentur für Arbeit. Fast 900.000 Bürgerinnen und Bürger aus der Ukraine seien demnach seit dem 24. Februar, dem Beginn des russischen Angriffskriegs, nach Deutschland eingereist. Bis Ende Juni hätten sich 353.424 Geflüchtete aus der Ukraine bei Arbeitsagenturen, Jobcentern und anderen kommunalen Stellen gemeldet, davon seien 265.153 im erwerbsfähigen Alter zwischen 15 und 67 Jahren.

+++

09.07.2022: Baerbock wirft Lawrow Gesprächsverweigerung vor

Nusa Dua (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat dem russischen Außenminister Sergej Lawrow nach dessen Verlassen des G20-Treffens auf Bali Gesprächsverweigerung vorgeworfen. „Dass der russische Außenminister einen großen Teil der Verhandlungen hier nicht im Raum, sondern außerhalb des Raumes verbracht hat, unterstreicht, dass es keinen Millimeter an Gesprächsbereitschaft der russischen Regierung derzeit gibt“, sagte Baerbock auf der indonesischen Insel. Lawrow hatte den Saal des Treffens am Freitag gleich nach seiner Rede verlassen und sich die Wortmeldungen seiner Kritiker gar nicht mehr angehört.

Baerbock hob hervor, gerade bei der wichtigen Frage, wie die weltweite Ernährungskrise bewältigt werden könne, sei Lawrow nicht anwesend gewesen. Die allermeisten Vertreter bei dem Treffen hätten „den brutalen Angriffskrieg Russlands“ als größte aktuelle Gefahr verurteilt. Die Außenministerin betonte: „Der Appell aller 19 Staaten war sehr deutlich an Russland: Dieser Krieg muss ein Ende haben.“

+++

08.07.2022: Scholz: Anhaltende Solidarität mit der Ukraine

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz will die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. „Wir werden so lange solidarisch sein - das ist jedenfalls mein Wunsch - wie das notwendig ist, damit die Ukraine sich verteidigen kann gegen den furchtbaren und brutalen russischen Angriff“, sagte er am Donnerstag in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. Scholz stellte sich in der Sendung den Fragen mehrerer Bürger, darunter auch die mit ihrem Sohn aus Kiew geflüchtete ukrainische Publizistin Kateryna Mishchenko. Sie wollte von Scholz wissen, ob er angesichts steigender Preise und des drohenden Gasmangels in Deutschland mit anhaltender Solidarität für ihr Land rechne. Scholz antwortete, dass Deutschland auch um seiner selbst willen zu dieser Solidarität verpflichtet sei, weil in der Ukraine Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegen die russischen Angreifer verteidigt würden.

+++

07.07.2022: Entwicklungsministerium fördert Städtepartnerschaften mit der Ukraine

Berlin (dpa) - Das Entwicklungsministerium sieht in einem Ausbau von Städtepartnerschaften mit der Ukraine einen Weg zu verstärkter Hilfe für das Land. „In diesen dunklen Zeiten machen solche Verbindungen Mut. Deutsche Kommunen helfen auch ganz konkret, mit Zelten, Verbandszeug, Generatoren oder Feuerwehrautos“, erklärte Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD). Inzwischen gebe es 80 Partnerschaften zwischen Städten und Gemeinden, teilte das Ministerium weiter mit. Es werde in diesem Jahr fünf Millionen Euro zusätzlich bereitstellen.

+++

05.07. 2022: Scholz berät mit Macron über weiteren Ukraine-Kurs

Paris (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Montagabend zu Beratungen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Paris getroffen. Wichtigstes Thema des Arbeitsessens war die deutsch-französische Abstimmung über das weitere Vorgehen im Ukraine-Krieg und die weitere Unterstützung für das Land, wie der Élysée-Palast mitteilte. „Ob beim Treffen der G7 in Elmau, dem Nato-Gipfel oder hier in Paris - es ist gut, dass wir im engen Austausch stehen zu den vielen drängenden Themen dieser Tage“, schrieb Scholz auf Twitter. Der Bundeskanzler und der französische Präsident hatten sich in den vergangenen Tagen bei einer Serie von internationalen Gipfeln gesehen. Zudem waren sie im vergangenen Monat gemeinsam zu einem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

+++

03.07.2022 Internationales Donaufest zeigt Solidarität mit der Ukraine

Ulm und Neu-Ulm (red) – Flagge zeigen für die Ukraine: Mit deutlichen Zeichen der Solidarität ist am Wochenende das 12. Internationale Donaufest (1.–10. Juli 2022) eröffnet worden. Fahnen mit den ukrainischen Nationalfarben und Friedensappellen wurden zum Fest in den süddeutschen Städten Ulm und Neu-Ulm aufgestellt. Filme, Literatur und Musik aus der Ukraine sind ebenso Teil des Programms wie politische Diskussionen. Als Zeichen der Solidarität aller Donauanrainerstaaten mit dem Donauland Ukraine wurden auf die Festivalfahnen Textfragmente aus der UN-Menschenrechtscharta in den Sprachen der zehn Länder aufgetragen. Nach dem Donaufest sollen die Fahnen für einen Spendenaktion für die Ukraine verkauft werden.

+++

02.07.2022: Ausstellungen zum Krieg in der Ukraine

Berlin und Stuttgart (red) – In Deutschland beschäftigen sich mehrere Ausstellungen mit dem Krieg in der Ukraine. So hat im StadtPalais Stuttgart die Ausstellung „Seit Beginn des Krieges“ begonnen. Sie zeigt Verbindungslinien zwischen der Ukraine und Stuttgart seit Beginn der russischen Invasion. Erzählt werden persönliche Geschichten von Flucht, Kriegsalltag und gemeinsamen Hilfsaktionen. Teil des Projekts ist ein Charity-Kunstverkauf in Kooperation mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Die Ausstellung „Fragmente des Krieges“ im Willy-Brandt-Haus in Berlin zeigt Fotografien von Johanna-Maria Fritz, Helena Lea Manhartsberger und Laila Sieber. Die Bilder der Fotografinnen der Agentur Ostkreuz dokumentieren Schicksale von Betroffenen und geben Einblicke in deren aktuelle Lebenswelt.

+++

01.07.2022: 144 000 ukrainische Schüler an deutschen Schulen

Berlin (dpa) - Die Zahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler, die an Schulen und Berufsschulen in Deutschland aufgenommen wurden, ist weiter gestiegen. Wie die Kultusministerkonferenz (KMK) mitteilte, waren es in der vergangenen Woche mittlerweile 144.000 Kinder und Jugendliche - ein Zuwachs um gut 5000 im Vergleich zur Vorwoche. Die Zahlen sind seit dem russischen Überfall auf die Ukraine Ende Februar stetig angestiegen. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) rechnet mit einem weiteren Anstieg. „Viele Bundesländer sind mit der Schulpflicht bisher pragmatischer umgegangen, auch weil die Kinder digital aus der Ukraine unterrichtet wurden“, sagte sie. „Aber nach den Sommerferien wird die Schulpflicht sicher überall greifen und es wird schon deshalb mehr ukrainische Schülerinnen und Schüler geben.“ Insgesamt werden in Deutschland etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

+++

30.06.2022 Innenministerin und Arbeitsminister kündigen Ukraine-Reise an

Berlin (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesinnenministerin Nancy Faeser planen im Juli eine gemeinsame Reise in die Ukraine. Das kündigten beide SPD-Politiker am Mittwoch am Rande eines Treffens mit Schülern einer Integrationsklasse an einem Berliner Gymnasium an. Man wolle mit den ukrainischen Amtskollegen unter anderem über Integrationsperspektiven von nach Deutschland geflüchteten Menschen reden, sagte Heil. Er sprach von einem sensiblen Thema. Auf der einen Seite gebe es die Hoffnung der Ukraine auf ein möglichst baldiges Ende des furchtbaren Krieges und eine Rückkehr der Menschen, auf der anderen Seite wisse man nicht, wie lange der Krieg dauere.

+++

29.06.2022: Scholz stellt Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht

Madrid (dpa) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Neben der humanitären und finanziellen Hilfe werde man auch „Waffen zur Verfügung stellen, die die Ukraine dringend braucht“, sagte er am Donnerstag beim Nato-Gipfel in Madrid. „Die Botschaft ist: Das werden wir so lange fortsetzen und auch so intensiv fortsetzen wie es notwendig ist, damit die Ukraine sich verteidigen kann.“

+++

28.06.2022: Ukraine-Wiederaufbaukonferenz geplant

Elmau (dpa) -Der Wiederaufbau der Ukraine nach dem russischen Angriffskrieg gegen das Land soll nach Worten von Bundeskanzler Olaf Scholz auf einer großen Konferenz besprochen werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und er hätten sich vorgenommen, eine solche Konferenz gemeinsam vorzubereiten, sagte Scholz am Dienstag zum Abschluss des dreitägigen G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern. Dort wolle man mit vielen anderen darüber sprechen, wie es gelingen könne, ein solch großes Land wie die Ukraine, das militärisch so zerstört worden sei, wieder aufzubauen.

„Es wird nicht um eine Anstrengung von wenigen Jahren gehen, sondern um viele Jahre“, sagte Scholz. Die Weltgemeinschaft müsse hier gemeinsam vorgehen - mit einem Gesamtkonzept, das mit Forschern und Experten von OECD, Weltbank und anderen entwickelt werden müsse und das über viele Jahrzehnte funktioniere. Es gehe um eine „gigantische Aufgabe“.

+++

27.06.2022: Friedenspreis für ukrainischen Schriftsteller Serhij Zhadan

Frankfurt/Main (dpa) - Der ukrainische Schriftsteller, Übersetzer und Musiker Serhij Zhadan erhält den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2022. Das teilte der Stiftungsrat am Montag in Frankfurt am Main mit. Geehrt werde der Autor „für sein herausragendes künstlerisches Werk sowie für seine humanitäre Haltung, mit der er sich den Menschen im Krieg zuwendet und ihnen unter Einsatz seines Lebens hilft“, hieß es zur Begründung. Der 47-jährige Zhadan gehört zu den wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. Er lebt nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels bis heute in Charkiw. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Geehrt werden Persönlichkeiten, die in Literatur, Wissenschaft oder Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen haben. Überreicht wird der Friedenspreis traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche. In diesem Jahr ist die Verleihung für den 23. Oktober geplant.

++++

24.06.2022: Ukraine und Moldau sind EU-Kandidaten

Brüssel (dpa) - Die von Russland angegriffene Ukraine und das kleinere Nachbarland Moldau sind offiziell EU-Beitrittskandidaten. Das beschlossen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die anderen 26 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Scholz sprach von einem „historischen“ Treffen, mahnte aber auch Reformen der Europäischen Union an, um die Aufnahme neuer Mitglieder zu ermöglichen. Bosnien-Herzegowina und Georgien könnten demnächst folgen, sobald sie bestimmte Reformen erfüllen.

+++

23.06.2022: Umfrage: Mehrheit sieht Verhältnis zu Russland dauerhaft beschädigt

Berlin (dpa) - Eine Mehrheit der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger hält das deutsch-russische Verhältnis wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für dauerhaft beschädigt. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Zeitschrift „Internationale Politik“ halten es mehr als zwei Drittel der Befragten (71 Prozent) für ausgeschlossen, dass mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Rückkehr zu den Beziehungen zwischen Moskau und Berlin möglich ist, wie sie vor Kriegsbeginn bestanden hatten.

+++

22.06.2022: Umfrage: Mehrheit der EU-Bürger für schnellere Aufnahme neuer Länder

Brüssel (dpa) - Angesichts des Ukraine-Krieges ist eine Mehrheit der EU-Bürger der Ansicht, dass die Europäische Union neue Mitglieder schneller aufnehmen sollte. Wie aus einer am Mittwoch vom Europäischen Parlament veröffentlichten Umfrage hervorgeht, vertreten 58 Prozent der Bürgerinnen und Bürger diese Position. Die EU-Kommission hatte zuletzt empfohlen, die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den Beitritt zur EU zu ernennen. Die Entscheidung darüber liegt bei den Regierungen der 27 EU-Staaten. Sie beraten ab Donnerstag bei einem Gipfel in Brüssel.

+++

21.06.2022: Baerbock wirbt für konkrete EU-Beitrittsperspektive für Ukraine

Luxemburg (dpa) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat wenige Tage vor dem möglicherweise entscheidenden EU-Gipfel für eine konkrete EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine geworben. „Es gilt jetzt, nicht nach Schema F zu verfahren, sondern diesen historischen Moment zu nutzen und der Ukraine mit Blick auf ihre Perspektive deutlich zu machen: Ihr gehört mitten in die Europäische Union“, sagte die Politikerin am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.