Pferde, Hunde, Helikopter

Hamburg (dpa) - Der G20-Gipfel in der norddeutschen Hafenstadt Hamburg ist ein organisatorisches Monster - schließlich kommen die einflussreichsten Politiker der Welt zusammen. Am 7. und 8. Juli wird die Stadt damit zum Mittelpunkt der Weltpolitik. An beiden Tagen treffen sich 19 Staats- und Regierungschefs aus den führenden Industrie- und Schwellenländern sowie Vertreter der EU in der Hamburger Messe.

Was alles dazugehört, dieses Aufgebot zu schützen und zu versorgen, die Bürger der Stadt dabei nicht zu vergessen und den Demonstranten ihre demokratischen Rechte zu gewähren, mag eine kleine Auswahl an Zahlen zeigen:

1 «Beast» wird durch Hamburgs Straßen fahren: das Spezialauto von US-Präsident Donald Trump

3 Lieblingsfeinde gibt es für die Gegner: Trump, Putin und Erdogan

11 Polizeihubschrauber werden am Hamburger Himmel kreisen

12 Waggons hat der Sonderzug, der Aktivisten von Basel durch ganz Deutschland bis nach Hamburg bringen soll

14 Einlass- und Personenkontrollen gibt es in den Sicherheitszonen rund um die Messehallen, dem Veranstaltungsort

26 Demonstrationen mit G20-Bezug sind zwischen dem 23. Juni und dem letzten Gipfeltag am 8. Juli angemeldet (Stand: 23.6.2017)

30 Lämmer sollen von eigens mitgebrachten Köchen für König Salman bin Abdulaziz Al-Saud und die saudi-arabische Delegation im Hotel «Vier Jahreszeiten» gegrillt werden

36 Delegationen mit rund 6000 Delegierten werden erwartet

38 Quadratkilometer umfasst die Demonstrationsverbotszone

42 Gipfelteilnehmer werden von der Polizei als gefährdet eingestuft und brauchen besonderen Schutz bei Kolonnefahrten

64 Prozent der Weltbevölkerung werden durch die G20 vertreten

140 Staatsanwälte fahren extra G20-Schichten, insgesamt sind 250 zusätzliche Bereitschaftsdienste eingerichtet

185 Hunde und 70 Pferde sind für die Polizei im Einsatz

400 gewalttätige Demonstranten können in der eigens eingerichteten Gefangenensammelstelle im Stadtteil Harburg zeitweise festgesetzt werden

4245 Tage ist Angela Merkel Bundeskanzlerin, wenn sie am 7. Juli die G20-Kollegen in ihrer Geburtsstadt empfängt

12.000 Schokoriegel und 400 Kilogramm Bratwürste stehen im Medienzentrum in der Messe zur Verfügung. Insgesamt rund 15 Tonnen Lebensmittel

19.000 plus X Polizisten schützen den Gipfel

100.000 Menschen werden bei der abschließenden Großdemo «Grenzenlose Solidarität statt G20» erwartet