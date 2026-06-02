Wadephul und Guterres für UN-Reformen

New York (dpa/d.de) - Außenminister Johann Wadephul hat sich mit UN-Generalsekretär António Guterres über die aktuellen Krisen und Konflikte sowie die Rolle der UN bei deren Bewältigung ausgetauscht. In deutschen Delegationskreisen wurde in New York anschließend betont, angesichts der Vielzahl von Krisen und geopolitischer Verwerfungen müssten die UN schlagkräftiger werden. Deutschland unterstütze die wichtige UN80-Reforminitiative von Guterres. Dieser will der Weltorganisation eine großangelegte Strukturreform verordnen, um Prozesse kostengünstiger und effizienter zu machen.

Wenn Deutschland am morgigen Mittwoch in den UN-Sicherheitsrat gewählt werde, wolle es dazu beitragen, die häufige Blockade des mächtigsten UN-Gremiums zu überwinden, sagte Wadephul. „Wir wollen insbesondere die nicht-ständigen Mitglieder zu einem wichtigen Faktor innerhalb des UN-Sicherheitsrates machen“, kündigte der Außenminister an. Das Gremium müsse wieder handlungsfähiger werden.

Auch die Präsidentin der UN-Generalversammlung, Annalena Baerbock, fordert angesichts der Kriege und Krisen mutige Schritte zur Reform der Vereinten Nationen. Wer die Weltorganisation stärken wolle, dürfe das Feld nicht jenen überlassen, „die eigentlich die Vereinten Nationen kaputt machen wollen“.