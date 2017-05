Wenders dreht Papst-Doku

Rom (dpa) - Der deutsche Regisseur Wim Wenders macht einen Dokumentarfilm mit Papst Franziskus. In «Pope Francis. A man of his word» wird sich der Pontifex direkt an die Zuschauer wenden und seine Geschichte erzählen. Ein Veröffentlichungsdatum und einen deutschen Titel gebe es noch nicht, erklärte Wenders' Sprecherin am Freitag in Berlin. Der Film sei auf Initiative des Vatikans entstanden. Wenders (71) ist bekannt für Werke wie «Buena Vista Social Club», «Paris, Texas» und «Der Himmel über Berlin».

«Papst Franziskus ist das lebendige Beispiel eines Mannes, der für das steht, was er sagt», erklärte Wenders laut Mitteilung des Weltvertriebs Focus Features. «In unserem Film beantwortet er viele Fragen, direkt, spontan und ganz offen, Auge in Auge mit dem Zuschauer.» Mit Unterstützung des Vatikans konnten die Filmemacher mehrere lange Gespräche mit dem 80 Jahre alten Argentinier führen. In dem Film wird der Papst über seine Lieblingsthemen wie ökologische Verantwortung, Migration, Konsum und soziale Gerechtigkeit sprechen.

Wenders stammt aus einer katholischen Familie und ist zweifacher Ehrendoktor der Theologie. Er hatte schon 2015 den Vatikansender CTV beraten: Es ging im die Live-Übertragung der Zeremonie, in der Papst Franziskus nach 15 Jahren erstmals wieder die Heilige Pforte des Petersdoms öffnete