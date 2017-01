Erfolg für Europa

Berlin (dpa) - Die deutsche Regierung hat das EU-Austauschprogramm Erasmus als «Erfolgsgeschichte» auch in schwierigen Zeiten für Europa gewürdigt. Das milliardenschwere Förderprojekt feiert sein 30-jähriges Bestehen. Fast zehn Millionen Menschen sind nach Angaben der EU-Kommission von 1997 bis Ende des laufendes Jahres über die Erasmus-Programme im Ausland gewesen, darunter mehr als 1,2 Millionen Deutsche.

Der Name des 1987 begründeten Förderprojekts der Europäischen Union geht auf Erasmus von Rotterdam (1466-1536) zurück, einen Gelehrten der Renaissance-Zeit. Nach bescheidenen Anfängen ist es inzwischen das weltweit größte Programm für Auslandsaufenthalte an Universitäten.

«Es ist beeindruckend, wenn man sich die Zahlen anschaut und sieht, was kürzere oder längere Auslandsaufenthalte für unsere jungen Menschen bewirken», sagte die deutsche Bildungsministerin Johanna Wanka der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Festakt am Dienstag in Berlin betonte sie die Bedeutung des Austauschs in einer Zeit, in der «populistische und nationalistische Tendenzen auch in Deutschland» Europa unter Druck setzten. Es sei sehr gut, wenn junge Menschen erleben könnten, «dass wir einen gleichen Wertekanon haben.»

Auch Jugendministerin Manuela Schwesig und EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics nahmen am Festakt teil. Bundeskanzlerin Angela Merkel meldete sich per Videobotschaft zu Wort. Erasmus zeige «Europas beste Seiten», sagte sie. Ein Auslandsaufenthalt erfordere Mut, verbessere aber auch Jobchancen und stärke Selbstvertrauen und Einfühlungsvermögen. «Wer diese Erfahrung gemacht hat, weiß in besonderer Weise um den Wert eines geeinten Europas.»

2014 wurden in Erasmus+ bisherige EU-Programme für lebenslanges Lernen, Jugend und Sport sowie Kooperationsprogramme im Hochschulbereich zusammengeführt. Das Budget liegt bei knapp 15 Milliarden Euro.