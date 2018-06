Merkel in Jordanien

Amman (dpa) - Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstag im Rahmen ihrer zweitägigen Nahostreise den jordanischen König Abdullah II. getroffen. Die Kanzlerin besuchte in der jordanischen Hauptstadt Amman auch die Deutsch-Jordanische Universität. In der 2005 gegründeten Universität sprach sie mit etwa 100 Studenten. An der drittgrößten jordanischen Universität, die nach dem Vorbild deutscher Fachhochschulen konzipiert ist, studieren mehr als 5000 Frauen und Männer.

Mehr als 100 deutsche Fachhochschulen beteiligen sich an der Gestaltung des Lehrplans und der Betreuung von Studierenden während ihres verpflichtenden Auslandsjahres in Deutschland oder Österreich.

Die Unterstützung von Ländern in der Region, die wie Jordanien massenhaft Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen haben, ist ein wichtiger Baustein in der von Merkel angepeilten europäischen Neuregelung der Migration. Jordanien hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR mehr als 650 000 syrische Flüchtlinge aufgenommen.

Am Donnerstagabend will Merkel in die libanesische Hauptstadt Beirut weiterfliegen. Dort sind Gespräche mit Ministerpräsident Saad Hariri und der Besuch einer Doppelschicht-Schule vorgesehen, an der vormittags libanesische und nachmittags syrische Flüchtlingskinder unterrichtet werden.