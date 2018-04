Merkel lädt zum „Girls' Day“ ein

Berlin (dpa) - Berufswunsch Regierungschefin? Schülerinnen aus Berlin haben zum Auftakt des bundesweiten «Girls' Day» Kanzlerin Angela Merkel getroffen. Bei dem Besuch am Mittwoch im Kanzleramt zeigte die Politikerin Verständnis dafür, dass es schwer sein kann, den richtigen Beruf zu finden: «Es ist ja manchmal gar nicht so einfach, herauszufinden, was einem wirklich liegt und was man machen möchte.»

Seit 2006 lädt Merkel Schülerinnen zu sich ein, um auf den Aktionstag aufmerksam zu machen. Diesmal waren 24 Mädchen verschiedener Schulen zu Gast. «Das wesentliche Ziel des "Girls' Day" ist es, Mädchen für Berufe zu gewinnen, die nicht als Mädchenberufe zählen», sagte sie.

Der aktuelle Berufsbildungsbericht der Bundesregierung zeige erneut, wie wichtig dieser Aktionstag sei: Bei neuen Ausbildungsverträgen sei aktuell ein Rückgang des Frauenanteils in jenen Berufen zu verzeichnen, in denen Frauen traditionell unterrepräsentiert seien. Der Anteil sei zwischen Oktober 2016 bis Oktober 2017 um 3,2 Prozent gesunken, erklärte die Kanzlerin.

Der «Girls' Day», der an diesem Donnerstag stattfindet, soll Mädchen bei der Berufsorientierung unterstützen. Betriebe, Hochschulen und Forschungseinrichtungen mit technischen und naturwissenschaftlichen Schwerpunkten öffnen an diesem Tag ihre Türen für den weiblichen Nachwuchs und stellen ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor.

Seit 2011 gibt es analog dazu auch den «Boys' Day», bei dem junge Männer vermeintliche Frauenberufe kennenlernen sollen. Gerade in sozialen Berufen sind männliche Bewerber deutlich unterrepräsentiert.