SPD wählt Frau an die Spitze

Wiesbaden (dpa) - Die deutschen Sozialdemokraten haben Andrea Nahles zur Parteichefin gewählt. Nahles ist die erste Chefin in der knapp 155-jährigen Geschichte der SPD. Sie folgt auf Martin Schulz, der nach den Koalitionsverhandlungen zurückgetreten war. Nahles erhielt mit einem Ergebnis von nur 66,3 Prozent einen Dämpfer. «Das ist noch ausbaufähig», sagte die 47-Jährige zum Zusammenhalt in der Partei nach ihrer Wahl am Sonntag bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden.

Die SPD war bei der Bundestagswahl 2017 unter ihrem damaligen Chef Schulz auf ein Tief von 20,5 Prozent der Stimmen gesackt. Die Partei schloss zunächst eine große Koalition aus, nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen änderte die Parteispitze die Meinung.

Am Ende stimmten in einem Mitgliederentscheid rund 66 Prozent für die große Koalition, in etwa die Zustimmung, die nun auch Nahles erhielt. Sie hat einen großen Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der Regierung. Nahles ist auch Vorsitzende der Bundestagsfraktion und ist bewusst nicht in die Regierung gegangen, um an der Spitze von Partei und Fraktion das SPD-Profil zu schärfen.

«Wir packen das», sagte sie in Wiesbaden. Die erste Wahl einer Frau an die SPD-Spitze sei historisch. «Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt.» Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen.