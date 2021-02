Austausch zur Erinnerung

Daniel Rafecas ist seit 17 Jahren an der juristischen Aufarbeitung der Militärdiktatur in seinem Heimatland beteiligt. Er diskutiert an diesem Tag mit der deutschen Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann, Historikerin Tatjana Louis von der Universidad de los Andes in Bogotá, Tomasz Michaldo, zuständig für die Bildungsarbeit der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, und Elke Gryglewski, Leiterin der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten, zu denen unter anderem das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen gehört.