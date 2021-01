Gemeinsam Geschichte weiterschreiben

Vom Menora-Ring über ein Gemälde von Gustav Klimt bis hin zur „Simson-Schwalbe“, einem Motorrad aus DDR-Produktion – diese Exponate werden gezeigt in der Shared History Ausstellung des Leo-Baeck-Instituts mit Sitz in New York, das seit 2013 auch am Jüdischen Museum in Berlin eine Dependance in Deutschland hat. 58 Objekte wurden für die Ausstellung ausgewählt, um die 1700-jährige Geschichte jüdischen Lebens im deutschsprachigen Raum zu dokumentieren und zu repräsentieren. Ausgesucht von Historikern und Museumspädagogen, gefunden in Archiven, Museen, Bibliotheken und gestiftet von Privatleuten, zeigen die Exponate die geteilte Geschichte des Judentums in Deutschland.

Vor allem virtuell wird die Ausstellung erlebbar sein, die die Glanzzeiten jüdischen Lebens genauso wie Zeugnisse von Verfolgung und Vernichtung einschließt: Woche für Woche wird ein Objekt in Bildern, Texten, Filmen und virtuellen Rundgängen vorgestellt. In der Woche um den 9. November herum, dem Tag, an dem sich die Judenpogrome des Nationalsozialismus jähren, wird täglich ein Objekt aus der Zeit der Judenverfolgung und des Holocausts vorgestellt.

Eröffnung im Deutschen Bundestag und virtuelle Ausstellung

An einem geschichtsträchtigen Tag findet auch die Eröffnung der Ausstellung im Abgeordnetengebäude des Deutschen Bundestages statt: am 27. Januar, dem Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, dem Gedenktag für die Opfer des Holocaust. Zugänglich ist die Ausstellung – coronabedingt – zunächst nur für die Abgeordneten und Beschäftigten des Deutschen Bundestages.