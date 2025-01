Deutsche Energiebilanz 2024: Rekordanteil erneuerbarer Energien

Freiburg (d.de) - Die deutsche öffentliche Nettostromerzeugung erreichte 2024 einen historischen Meilenstein: Mit einem Anteil von 62,7 Prozent an erneuerbaren Energien war der Strommix so sauber wie nie zuvor. Solarstrom erzielte mit 72,2 Terawattstunden (TWh) einen neuen Höchstwert, wobei der Ausbau der Photovoltaik erneut über den Zielen der Bundesregierung lag. Das zeigt eine Auswertung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE.

Die Windkraft blieb mit 136,4 TWh und einem Anteil von 33 Prozent die wichtigste Energiequelle, verzeichnete jedoch ein leicht schwächeres Jahr im Vergleich zu 2023.

Die Kohleverstromung setzte ihren Abwärtstrend fort: Die Braunkohle sank um 8,4 Prozent auf 71,1 TWh, die Steinkohle um 27,6 Prozent auf 24,2 TWh. 2024 war zudem das erste Jahr seit 1962 ohne eine Stromerzeugung durch Kernkraft. 2023 wurden in Deutschland die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. In ihrem letzten Jahr lag der Anteil an Atomstrom bei 6,3 Prozent. Dieser wurden durch den Ausbau erneuerbarer Energien ersetzt.

Dank des Rückgangs fossiler Energien und dem Ausbau erneuerbarer Energien wurde die Stromerzeugung 2024 in Deutschland so CO2-arm wie nie zuvor. Seit 2014 haben sich die Emissionen in der deutschen Stromerzeugung halbiert, seit Beginn der Datenerhebung 1990 sanken sie um 58 Prozent.