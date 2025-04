Deutschland hofft auf Einigung im Zollstreit mit USA

Washington (d.de/dpa) - Der deutsche Finanzminister Jörg Kukies hat sich am Rand der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank für eine allgemeine Senkung von Zöllen ausgesprochen. Kukies sagte in einem Interview dem Deutschlandfunk, die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle müssten rückgängig gemacht werden. Am besten sollte man Zölle insgesamt weiter senken. Sie seien schädlich für den Welthandel. Kukies sagt, er hoffe im Zollstreit zwischen den USA und der Europäischen Union weiter auf eine Einigung. Washington schade sich damit selbst.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank beraten gerade mit den Mitgliedsländern auf ihrer Frühjahrstagung in Washington. Deutschland wird unter anderen von Finanzminister Jörg Kukies und Bundesbankchef Joachim Nagel vertreten. Der IWF wurde gemeinsam mit der Weltbank zum Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet. Er soll als weltweites Gremium darüber wachen, dass keine großen Währungsturbulenzen entstehen und zu politischen Unwägbarkeiten führen. Unter anderem vergibt er Kredite an überschuldete und in Zahlungsschwierigkeiten geratene Staaten.