Deutschland baut Windkraft zügig aus

Berlin/Bonn (dpa) - Windkraftanlagen werden in Deutschland 2025 in großer Zahl installiert. Laut einem Bericht des Senders SWR im ersten Halbjahr 2025 insgesamt 378 neue Windkraftanlagen ans Netz gegangen. 2024 wurden im selben Zeitraum 285 Anlagen installiert. Das gehe aus Daten der Bundesnetzagentur hervor, berichtet der SWR. Nordrhein-Westfalen liegt erneut an der Spitze beim Ausbau der Windkraft an Land, gefolgt von Niedersachsen (89) und Schleswig-Holstein (61). In diesen Bundesländern wurde die Windkraft bereits in den vergangenen Jahren massiv ausgebaut. Dagegen wurden in Bayern nur sehr wenige Windräder installiert. Jedoch wird dort nach einer Gesetzesänderung im zweiten Halbjahr ein massiver Ausbauschub erwartet. Das Bundeswirtschaftsministerium teilt mit, dass deutschlandweit viele neue Windräder bereits genehmigt worden seien, die jetzt gebaut würden.

Gute meldet auch die Solarwirtschaft: Der bis zum Jahr 2030 geplante Ausbau der Solarenergie in Deutschland ist zur Hälfte geschafft. Laut Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) sind etwa 107,5 Gigawatt an Leistung installiert. Bis 2030 sollen es 215 Gigawatt werden. Die inzwischen knapp 5,3 Millionen Anlagen auf Dächern, Balkonen, Freiflächen über Parkplätzen und teilweise sogar auf Gewässern deckten rund 15 Prozent des deutschen Strombedarfs. „In den letzten 25 Jahren hat sich die Photovoltaik von einer teuren Satellitentechnik zur preiswertesten Stromerzeugungsform auf Erden entwickelt“, erklärte der Verband.