Tausende Teilnehmer zu Ostermärschen in Deutschland erwartet

Bonn (dpa) - Im Rahmen der diesjährigen Ostermärsche sind bundesweit mehr als 100 Aktionen in rund 70 Städten geplant, unter anderem in Berlin, Bremen, München, Duisburg und Leipzig. Themen sind die Forderung nach Abrüstung und nach Friedensinitiativen für die Kriege in der Ukraine und in Nahost, teilte das Netzwerk Friedenskooperative mit.

Erste Ostermärsche starteten am Gründonnerstag. Hauptaktionstage sind aber der Karsamstag und der Ostermontag. Insgesamt würden mehrere 10.000 Teilnehmer erwartet, teilte das Netzwerk weiter mit. Getragen werden die Demonstrationen von Friedensinitiativen sowie von christlichen, gewerkschaftlichen und linken Gruppen.

Den meisten Zulauf hatten die Ostermärsche in den 1980er Jahren, als in Deutschland Hunderttausende gegen den Nato-Doppelbeschluss und gegen die nukleare Aufrüstung in Ost und West demonstrierten. Bereits in den 1960er Jahren gab es in Westdeutschland erste Ostermärsche christlich-pazifistischer Gruppen gegen Atomwaffen.