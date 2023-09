Deutschland Vorreiter bei klimaneutralem Fliegen

Hamburg (dpa) - Die Bundesregierung sieht Deutschland als Vorreiter beim Ziel, in wenigen Jahren klimaneutral zu fliegen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz in Hamburg, die Luftverkehrsbranche werde sich grundlegend verändern. „Unser großes Ziel ist klar: Bis 2045 wollen wir klimaneutral werden.“ Die Luftfahrt sei verantwortlich für knapp 3 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. „Es ist klar, dass das noch weniger werden soll.“ Bei klimafreundlichen Technologien stehe die deutsche Luftfahrtindustrie schon jetzt an der Weltspitze. Scholz sagte weiter, klimaneutrales Fliegen solle nicht zu zulasten europäischer und deutscher Flughäfen und Airlines gehen. Perspektivisch sei der Wasserstoffantrieb auch in Serienflugzeugen möglich. Dafür wolle die Bundesregierung Tempo machen beim Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagte: „Wir unterstützen unsere Luftfahrtunternehmen und Flughäfen dabei, Vorreiter bei der Reduktion von Treibhausgasen zu werden.“ Klimaschutztechnologien seien der Schlüssel für internationale Erfolge in der Luftfahrt, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck: „Heute fliegt kein Flugzeug weltweit ohne Teile aus Deutschland.“ Habeck sagte weiter: „Die Idee, dass wir das Klima schützen und keine Luftfahrt haben, ist weltfremd. Dies wird nicht passieren.“