Neue Forschungskuppel auf der Zugspitze

Berlin (d.de) - Auf der Zugspitze entsteht in fast 3000 Metern Höhe eine der modernsten Messstationen der Welt. Sie soll Daten für die Klimaforschung liefern - und für Gesundheitsfragen, berichtet die Nachrichtensendung Tagesschau. Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) lässt dafür nahe dem Gipfelkreuz auf Deutschlands höchste Berg ein komplett erneuertes Observatorium für Messungen der Atmosphärenforschung errichten. „Das ist ein ganz großes neues Programm, europaweit aufgesetzt", sagt Ralf Sussmann, Leiter der Atmosphären-Forschung am KIT, der Tagesschau. Die gewonnenen Daten werden mit anderen Forschungseinrichtungen in Deutschland und Europa geteilt, verglichen und liefern Aussagen zum weltweiten Klimawandel.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt das Projekt mit 5,5 Millionen Euro. Hochempfindliche Messgeräte, wie etwa ein Spektrometer, werden in die Kuppel eingebaut. Das Observatorium auf 2962 Metern gilt damit als eines der modernsten der Welt. „Die Zugspitze ist ein besonderer Ort, allein aufgrund der Höhe. Wir sind hier frei von lokalen Quellen und haben damit Informationen aus diesen Atmosphärenmessungen, die aussagekräftig sind für große geografische Areale“, erklärt Sussmann. Gerade die Methanmessung am Gipfelkreuz ist aussagekräftig für die komplette nördliche Hemisphäre.