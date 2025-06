Erinnerung an spektakuläre Reichstagsverhüllung 1995

Berlin (dpa) - Anlässlich des 30. Jubiläums der spektakulären Verhüllung des Reichstagsgebäudes in Berlin soll eine Kunstaktion an das außerordentliche Ereignis erinnern. Vom 9. bis 20. Juni wird jeweils von 21.30 bis 01.00 Uhr eine „Lichtverhüllung“ an die Westfassade des deutschen Parlaments projiziert. Infrage gekommen seien nur parlamentsfreie Tage, da der Betrieb des Bundestags nicht gestört werden dürfe , hieß es.

Das Künstlerehepaar Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) hatte nach viel Überzeugungsarbeit die Genehmigung bekommen, das Reichstagsgebäude 1995 zu verhüllen. Die Bilder vom „Wrapped Reichstag“ gingen um die Welt. „Wrapped Reichstag“ wurde eine der weltweit am stärksten beachteten Kunstaktionen überhaupt. Die Künstler hatten den Reichstag vollständig in mehr als 100.000 Quadratmeter silbern glänzenden Stoff gepackt. 16 Kilometer Seil wurden für die „Verschnürung“ verwendet. Zwischen dem 24. Juni und 7. Juli 1995 kamen über 5 Millionen Menschen eigens nach Berlin, um das spektakuläre Werk zu sehen. Die Aktion entwickelte sich auch dank des guten Wetters zu einer Art riesigem Kunst-Volksfest: Täglich lagerten abertausende Menschen auf der Wiese vor dem Reichstag, machten Picknick, fotografierten und diskutierten. Am 13. Juni wäre der 90. Geburtstag des Künstlerehepaares gewesen, beide waren am 13. Juni 1935 geboren worden.