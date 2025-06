Merz bei Trump: freundschaftliche Begegnung

Washington (dpa/d.de) – Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich nach seinem Antrittsbesuch bei US-Präsident Donald Trump in Washington sehr zufrieden. Er sehe eine gute Basis für anstehende internationale Gipfeltreffen. „Ich reise mit dem Gefühl zurück nach Hause, dass wir eine vernünftige Gesprächsgrundlage haben zwischen dem amerikanischen Präsidenten und dem deutschen Bundeskanzler“, sagte Merz im ZDF. Man werde sich schon bald beim G7-Gipfel in Kanada und dann beim Nato-Gipfel in Den Haag wiedersehen.

Trump bezeichnete Merz bei einer Pressebegegnung in seinem Büro, dem Oval Office, als „respektierten“ und „guten Mann“ und versprach: „Wir werden eine großartige Beziehung zu Ihrem Land haben“. Zudem lobte der US-Präsident die Bereitschaft Deutschlands, künftig mehr in die Verteidigung zu investieren.

Merz ging unter anderem auf Trumps deutsche Vorfahren ein und sagte: „Wir haben so viele Gemeinsamkeiten in unserer Geschichte. Wir haben den Amerikanern viel zu verdanken, das werden wir nie vergessen“. Weiter appellierte Merz an die Verantwortung beider Länder, alles zu tun, um den Ukrainekrieg schnellstmöglich zu beenden.

Nach Angaben von Merz hat Trump die Einladung zu einem baldigen Deutschland-Besuch angenommen: „Er wird nach Deutschland kommen. Wir gucken jetzt nach einem Termin.“