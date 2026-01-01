Zum Hauptinhalt springen
Bundesregierung besorgt über Militärübung

Die Übung Chinas rund um Taiwan erhöhe Spannungen und beeinträchtige die Stabilität. 

01.01.2026
Karte mit Orten der chinesischen Militärübung rund um Taiwan
Karte mit Orten der chinesischen Militärübung rund um Taiwan © Andre M. Chang/ZUMA Press Wire

Berlin (AA/dpa) – Das Auswärtige Amt zeigt sich besorgt über die jüngsten militärischen Übungen Chinas rund um Taiwan. „Die Übungen erhöhen die Spannungen und beeinträchtigen die Stabilität in der Straße von Taiwan“, so ein Sprecher. „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan sind von strategischer Bedeutung für regionale und internationale Sicherheit und Wohlstand. Jegliche Änderung des Status quo darf nur friedlich und in gegenseitigem Einvernehmen erfolgen.“ Die Bundesregierung rufe zu Zurückhaltung und Dialog auf. 

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh wurden bis Dienstagmorgen innerhalb eines Tages 130 Einsätze chinesischer Militärflugzeuge und Drohnen rund um die Insel registriert. Das ist der zweithöchste Wert für einen solchen Zeitraum. 

China hatte das Manöver am Montag unter dem Codenamen „Mission Gerechtigkeit 2025“ begonnen. Peking bezeichnete die Übungen als „ernste Warnung“ an „separatistische Kräfte“. 

