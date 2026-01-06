Lufthansa feiert 100-jähriges Bestehen

Frankfurt/Main (dpa) – Heute vor hundert Jahren wurde in Berlin die „Deutsche Luft Hansa Aktiengesellschaft“ gegründet. Obwohl die heutige Deutsche Lufthansa AG rechtlich nichts mit der NS-belasteten Vorgängerin zu tun hat, bezieht sich der Konzern in seinen fliegerischen und technischen Traditionen auf sie.

Zum Jubiläum modernisiert der Luftverkehrskonzern seine Flotte und eröffnet ein neues Besucher- und Konferenzzentrum. Im „Hangar One“ unmittelbar neben der Unternehmenszentrale am Frankfurter Flughafen werden künftig zwei historische Propeller-Flugzeuge die Blicke auf sich ziehen: Eine Lockheed Super Star aus dem Jahr 1958 und eine Junkers Ju 52 aus dem Jahr 1936. Sechs aktuelle Flugzeuge fliegen zudem mit einer Sonderlackierung, die das Kranich-Symbol mit der 100 und den Jahreszahlen 1926 und 2026 verbindet.

Die Lufthansa ist der größte und umsatzstärkste Luftverkehrskonzern in Europa mit rund 104.000 Beschäftigten. Einschließlich der jüngsten Minderheitsbeteiligung Ita aus Italien hat die Gruppe rund 840 Flugzeuge in der Luft und will als Nächstes die portugiesische Tap übernehmen. Weltweit ist man damit nach den drei großen US-Gesellschaften die Nummer Vier.