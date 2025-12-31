Merz: „Wir sorgen für unsere Sicherheit“

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz ruft trotz vieler internationaler Spannungen zu Zuversicht auf und setzt im neuen Jahr auf Entscheidungen für wichtige Reformen. So könne 2026 „ein Moment des Aufbruchs werden“, sagte Merz laut vorab verbreitetem Redetext in seiner ersten Neujahrsansprache als Regierungschef. „Dafür müssen wir uns selbst vertrauen, unserem Mut und unserer Tatkraft“, sagte Merz und fügte hinzu: „Hören wir nicht auf die Angstmacher und auf die Schwarzmaler.“

Mit Blick auf den Ukraine-Krieg und die Bedrohung durch Russland betonte der Kanzler, ihm sei bewusst, dass viele angesichts der unsicheren Welt in Sorge um den Frieden lebten. „Ich sage Ihnen: Wir sorgen für unsere Sicherheit. Wir leben in einem sicheren Land.“ Damit das so bleibe, müsse die Abschreckungsfähigkeit verbessert werden, sagte er in der Ansprache, die am Silvesterabend ausgestrahlt werden soll.

Der Kanzler formulierte als Aussicht für 2026: „Es kann ein Jahr werden, in dem Deutschland und in dem Europa in neuer Stärke wieder anknüpfen an Jahrzehnte von Frieden, Freiheit und Wohlstand.“