Umfrage: Europa und Verteidigung wichtigste Aufgaben

Berlin (dpa) - Für mehr als die Hälfte der Bundesbürger bleibt die Stärkung des europäischen Zusammenhalts wichtigste außenpolitische Aufgabe der Bundesregierung. Diese Priorität wird in einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa von 54 Prozent und damit mit Abstand am häufigsten unter den Aufgaben der Regierung genannt. Das waren drei Prozentpunkte weniger als bei einer entsprechenden Befragung im Februar.

An zweiter Stelle liegt mit 37 Prozent (vorher 38 Prozent) die Priorität, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands zu erhöhen. Neu an dritter Stelle mit 28 Prozent (20 Prozent) steht die Aufgabe, den Einfluss autoritärer Staaten zu begrenzen.

Der weltweite Einsatz für mehr Klimaschutz fällt mit 23 Prozent (vorher 26 Prozent) auf den vierten Rang zurück. Die Stärkung der Beziehungen zu Ländern des Globalen Südens wie Indien, Brasilien oder den Staaten Afrikas wird fast unverändert von 20 Prozent (vorher 19 Prozent) genannt.

Eine Ausweitung der Unterstützung der Ukraine hat nach der Umfrage mit sieben Prozent die geringste Priorität bei den Bürgern - im Februar hatten diesen Punkt noch 17 Prozent genannt.

Für die Umfrage hat Forsa am 3. und 4. Dezember 1.005 Menschen befragt.