Verbündete sichern Selenskyj „volle Unterstützung“ zu

Berlin (dpa/d.de) - Auf Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstagabend eine Reihe von Staats- und Regierungschefs und Vertreter von EU und NATO über seine bevorstehenden Friedensgespräche mit US-Präsident Donald Trump informiert. Selenskyj unterrichtete die sogenannte Berlin-Gruppe über den Verhandlungsstand. „Die elf Staats- und Regierungschefs aus Europa und Kanada sowie die Spitzen von Nato und der EU sicherten der Ukraine ihre volle Unterstützung zu und unterstrichen, in enger Koordination mit den USA für einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine einzutreten“, teilte ein Regierungssprecher mit. Am heutigen Sonntag empfängt US-Präsident Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Florida.

Von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ebenfalls an dem Gespräch teilgenommen hatte, hieß es auf der Plattform X, man begrüße „alle Bemühungen, die zu unserem gemeinsamen Ziel führen – einem gerechten und dauerhaften Frieden, der die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine wahrt.“