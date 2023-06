Baerbock betont Bedeutung der Zusammenarbeit im Ostseeraum

Wismar (dpa) – Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock hat angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit der Ostsee-Anrainerstaaten hervorgehoben. „Die Sicherheit eines jeden von uns ist die Sicherheit von uns allen - gerade hier in der Ostseeregion“, sagte Baerbock beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister des Ostseerats in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Auch für die Region und insbesondere den Rat sei der Krieg in der Ukraine eine Zeitenwende.

Deutschland hat noch bis Juli den Vorsitz des Ostseerats. Dem 1992 gegründeten Regionalgremium mit Sitz in Stockholm gehören neben Deutschland auch Norwegen, Dänemark, Estland, Finnland, Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Island und die EU an. Die Mitgliedschaft Russlands im Ostseerat war im März 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ausgesetzt worden. Daraufhin erklärte Russland im Mai 2022 seinen Austritt.

Ein zentrales Thema der deutschen Präsidentschaft im Ostseerat ist der Ausbau der Windenergie auf See. „Erneuerbare Energien machen uns unabhängig von Energieimporten und sind unser Trumpf im Kampf gegen die Klimakrise“, sagte Baerbock. Windkraft auf See ist neben Windkraft an Land und Solarenergie eine zentrale Säule beim Ausbau des Ökostroms in Deutschland.