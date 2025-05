Union und SPD stellen Kabinett vor

Berlin (dpa) - Einen Tag vor der Kanzlerwahl im Bundestag steht das Kabinett der Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD fest. Mit der Unterzeichnung des Koalitionsvertrags besiegeln die vier Vorsitzenden der drei Parteien am Mittag das fünfte schwarz-rote Bündnis in der Geschichte der Bundesrepublik besiegeln. Am Morgen hatte auch die SPD ihre Ministerinnen und Minister vorgestellt, die CDU/CSU hatte dies bereits in der vergangenen Woche getan.

Dies sind die Ministerinnen und Minister der SPD: Lars Klingbeil wird Vizekanzler und Finanzminister Lars Klingbeil, der damit neben Kanzler Friedrich Merz mächtigster Mann im Kabinett ist. Aus der bisherigen Regierung bleibt nur der Verteidigungsminiser in der Regierung: Boris Pistorius. Die bisherige Bundestagspräsidentin Bärbel Bas Arbeitsministerin, die bisherige Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan leitet das Entwicklungsministerium, Verena Hubertz das Bauministerium. Umweltminister wird der bisherige Ostbeauftragte Carsten Schneider, Justizministerin wird die bisherige rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig.

Am Dienstag steht dann die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler an. Wenn die neue Regierung im Amt ist, besucht Merz als neuer Bundeskanzler an seinem ersten Arbeitstag Frankreich und Polen als wichtigste Nachbarländer.