Baerbock und Heil reisen nach Lateinamerika

Berlin (dpa) - Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil starten an diesem Sonntag gemeinsam zu einer Reise nach Brasilien, Kolumbien und Panama. Beide Minister würden in Brasilien teils ein gemeinsames Programm absolvieren, bei dem es schwerpunktmäßig um das Thema Fachkräfteeinwanderung gehen werde, kündigte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes an. Weitere Stationen der Antrittsreise von Baerbock in die Region werden Kolumbien und Panama sein.

Eine Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte, es gehe darum, pragmatische Lösungen bei der Fachkräfteanwerbung zu finden. Heil sei es sehr wichtig, sensibel vorzugehen und einem Land nicht selbst benötigte Arbeitskräfte zu nehmen. Vielmehr solle eine Situation geschaffen werden, von der die Herkunftsländer genauso profitierten wie die Menschen, die nach Deutschland kämen. In Brasilien sei das Arbeitskräftepotenzial im Pflegebereich sehr groß.